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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10

كتب:

إسراء حامد محمد
12:02 ص | الخميس 04 أبريل 2024
مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين

يناقش مسلسل بقينا اتنين قضية أسرية واجتماعية مهمة في المجتمع المصري، إذ يقوم بمناقشة قضية روتين الحياة الزوجية الذي يؤدي لحدوث مشكلات في العلاقة الزوجية وحدوث طلاق بينهم، ويملك شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين زوجته شركة دعايا وإعلانات يقوموا بتنظيم حملات دعايا وإعلان للكثير من الشركات المختلفة، وأدى عملهم مع بعضهم البعض إلى توتر العلاقة بينهم.

مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10

وعن مواعيد عرض مسلسل بقينا اتنين على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 10، فيتم عرض الحلقة الجديدة منه اليوم الخميس الموافق 4 إبريل في تمام الساعة 12 منتصف الليل، ويتم إذاعة الإعادة الأولى له في تمام الساعة 6:30 صباحا، على أن يتم إذاعة الإعادة الثانية منه في تمام الساعة 11:30 صباحا.

ومسلسل بقينا اتنين والذي بدأ من النصف الثاني من رمضان 2024، من بطولة الفنان شريف منير في دور أدهم ورانيا يوسف في دور ياسمين وميمي جمال في دور والدتها ومروة عبد المنعم في دور ريهام صديقتها، ويناقش قضية الخلافات الزوجية التي تحدث بين الزوجين بعد مرور سنوات كثيرة على زواجهم.

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