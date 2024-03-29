ناقد فني: «المتحدة» أحدثت طفرة بمسلسلات الـ15حلقة في دراما هذا العام

أكد علي الكشوطي، الناقد الفني، على الدور البارز للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إحداث طفرة بالدراما الرمضانية هذا العام، خاصةً مع إطلاقها مجموعة من المسلسلات الـ15حلقة، التي انتهت بنهاية النصف الأول من الماراثون الرمضاني ولاقت قبولاً وانتشاراً واسعاً بين المشاهدين.

مسلسل «جودر» مأخوذ عن إحدى حكايات ألف ليلة وليلة

وأضاف «الكشوطي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البدايات القوية للمسلسلات التي انطلقت منتصف شهر رمضان 2024، دفعت عشاق الدراما لمتابعتها والتفاعل معها بشكل كبير، مثل مسلسل «جودر» المأخوذ عن إحدى حكايات ألف ليلة وليلة، ومسلسل «مليحة» و«فراولة» و«بدون سابق إنذار».

الكشوطي: متابعة أعمال جديدة يعد انطلاقة للموسم الرمضاني

وأشار الناقد الفني إلى أن «متابعة أعمال درامية جديدة في منتصف رمضان كأن الموسم الرمضاني يعيد نفسه من البداية، وكأننا واحد رمضان وليس 15، وما يحدث على الساحة الدرامية هو استكمالاً للتنوع الذي شهدناه في النصف الأول من الموسم الرمضاني ليتم إضافة 5 مسلسلات لكل منها نجم مميز ومخرج كبير ما يجذب جمهور كبير لمتابعة العمل والتعرف على الأحداث».

وأوضح علي الكشوطي أن «هناك تنوعا كبيرا بين هذه الأعمال المعروضة في النصف الأخير من الموسم الرمضاني، فمسلسل جودر فنتازيا تعيدنا للحنين الشديد لألف ليلة وليلة التي تربينا عليها، ومليحة المسلسل التاريخي عن القضية الفلسطينية أما مسلسل فراولة ففكاهي من نوعية اللايت كوميدي أما بقينا اتنين فبطولة الفنان شريف منير، وأخيراً بدون سابق إنذار القصة الجديدة والإخراج لهاني خليفة الذي تعشق متابعة أعماله والتجارب السابقة له تؤكد ذلك، والمسلسل يتمتع بتصاعد كبير للأحداث».