«سنوات مع أسئلة الناس» و«الغضب».. تعرف على أبرز كتب البابا شنودة الثالث

«سنوات مع أسئلة الناس» يعد من أشهر كتب البابا شنودة الثالث والذي صدر منه 10 أجزاء، أجاب خلالها البطريرك الـ117 عن أسئلة أبناء الكنيسة.

وبدأ البابا شنودة الثالث كتابه مقالات روحية قبل دخول الدير وحتى بعد جلوسه على الكرسي البطريركي، وكتب عددًا من قصائد الشعر وحرر عددًا من المجلات على رأسها مجلة مدارس الأحد، والكرازة.

كتب البابا شنودة

ووصل عدد الكتب التي أصدرها البابا شنودة الثالث طوال حياته ما يقرب من 130 كتابًا، حسب موقع تراث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنوعت بين الكتب الروحية والدينية والحياتية وكتب للرد على اسئلة المسيحيين، ومنها:

كتاب أبانا الذي في السموات

كتاب إدانة الآخرين

كتاب آيات للحفظ

كتاب أيوب الصديق ولماذا كانت تجربته؟

كتاب الأرواح بين الدين وعلماء الروح

كتاب الأسرة الروحية السعيدة

كتاب الإنسان الروحي

كتاب التجربة على الجبل

كتاب التلمذة

كتاب الحروب الروحية

كتاب الخدمة الروحية و الخادم الروحي - الجزء الثالث

كتاب الخدمة الروحية والخادم الروحي

كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي

كتاب الدموع في الحياة الروحية

كتاب الذات

كتاب الرجوع إلى الله

كتاب الروح القدس وعمله فينا

كتاب السهر الروحي

كتاب السيدة العذراء

كتاب الغضب

كتاب القرآن والمسيحية