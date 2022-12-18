الكنيسة الأرثوذكسية تصدر عددا جديدا من مجلة الكرازة.. نشاط مكثف للبابا

أصدرَت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عددًا جديدًا من مجلة «الكرازة»، والتي تعتبر المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي مجلة نصف شهرية تضم أبرز الفعاليات في إيبارشيات الكرازة المرقسية وأبرز الأنشطة التي أجراها البابا تواضروس الثاني.

غلاف العدد الجديد

وجاء غلاف هذا العدد متضمنًا صورة صلاة الجنازة على الأنبا داود، أسقف المنصورة، والتي ترأسها البابا تواضروس الثاني وعدد من الآباء والأساقفة بالكنيسة.

وتأتي افتتاحية العدد الجديد عبارة عن مختارات قصصية قصيرة للبابا تواضروس الثاني، وتناولت القصص؛ قصة اختبار الناسك لله، «إذ شاهد ناسك في البرية أن الله يعطي الحيوانات طعامهم ولم يتركهم للهلاك وأن الله يهتم بجميع الكائنات، فقال هذا الراهب في نفسه أن لن يدخر طعاما لنفسه والله لن يتخلى عنه كما لم يتخلى عن كائن، وجلس هذا الراهب لمدة ثلاثة أيام بدون طعام لان لم يشتغل ليعمل طعاما لنفسه حتى ضعفت قوته ونام وجاء له خلال نومه شيخا يساله لماذا لم يصنع طعاما لنفسه ويتمثل بلك الحيوانات التي إن لم يوفر لها الله الطعام هلكت بينما هو متوفر له جميع الإمكانيات ليعمل ويأتي بطعامه».

وتناولت القصة الثانية بنك الوقت السويسري، وهو عبارة عن بنك لتبادل الخدمات الاجتماعية بدلا من المال مقابل الوقت، وتضمنت القصة الأخيرة إحدى رباعيات صلاح جاهين تحت عنوان «هات».

نشاط مكثف للبابا تواضروس

واستعرضت مجلة الكرازة خلال صفحات العدد الجديد نعي البابا تواضروس للكنيسة الإريترية، وأخبار وفد الكنيسة الأرثوذكسية المشارك في تجنيز بطريرك الكنيسة الإرتيرية، كما عرضت كلمة البابا تواضروس في جنازة الأنبا داود أسقف المنصورة وتوابعها، الذي توفي 6 ديسمبر الجاري، كما ضم العدد السيرة الذاتية للأنبا داود.

وعرضت المجلة في الصفحة السابعة لها احتفالية «الصحافة والدوريات القبطية مئة وخمسون عاما في خدمة الكنيسة والوطن» والتي نظمتها الكنيسة الأرثوذكسية 3 ديسمبر الجاري، بحضور البابا تواضروس، كما شملت تلك الاحتفالية عرض لبعض الصحف والمجالات منهم الكرازة وجريدة وطني ومجلة مرقس ورسالة الكنيسة.

وعرض هذا العدد من مجلة الكرازة أبرز أنشطة البابا تواضروس خلال الأسبوعين الماضيين، إذ شهد البابا احتفال بالعيد 129 لتأسيس الإكليريكية، وحفل تخريج أولى دفعات معهد تاريخ الكنيسة بالمعادي، وتدشين كنيسة العذراء والملاك بالإسكندرية، كما تضمن لقاءات البابا مع كهنة قطاع عين شمس وحلمية الزيتون وكهنة قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، وعرض كتاب البابا الجديد «قدموا فضيلة في إيمانكم».

كما ألقت المجلة الضوء على لقاءات البابا خلال الأسابيع الماضية في إطار متابعة الأوضاع في إيبارشيات الكرازة المرقسية.

أخبار الكنيسة

وسلطت مجلة الكرازة الضوء على عدد من أخبار الكنيسة والتي شملت سيامات كهنة وشمامسة جدد ومشاركات الكنيسة في عدد من البرامج والاحتفالات وكان أبرزها إضاءة الكاتدرائية المرقسية باللون البرتقالي دعما لجهود القضاء على العنف ضد المرأة، وتسجيل ملف رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث الثقافي بمنظمة اليونسكو.

وتضمنت المجلة عددًا من المقالات للآباء الأساقفة والمطارنة بالكنيسة الأرثوذكسية.