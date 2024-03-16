كنيسة السيدة العذراء بالزيتون تحتفل بالذكرى الـ12 لوفاة البابا شنودة

تنظم كنيسة العذراء بالزيتون، احتفال بالعيد الثاني عشر لذكرى نياحة البابا شنودة الثالث، البطريرك الـ 117 من بطاركة الكنيسة، ويبدأ الاحتفال مساء اليوم، وذلك بحضور الأنبا أنتوني، أسقف أيرلندا وأسكتلندا وشمال شرق إنجلترا وتوابعها.

احتفالية الذكرى الـ12 للبابا شنودة

من المقرر أن يترأس الأنبا صليب، أسقف ميت غمر، القداس الإلهي بالكنيسة ذاتها للاحتفال بذكرى البابا شنودة وذلك صباح غدا الأحد، الساعة 8:30 صباحاً، وحضور خورس شمامسة الكلية الإكليريكية.

ودعت الكنيسة الأقباط لحضور اليوم الثاني من الاحتفال بذكرى البابا شنودة وبحضور الأنبا بنيامين، مطران المنوفية، ذلك الساعة 6:30 بالكنيسة.

حياة البابا شنودة

تحل هذا الشهر الذكرى الـ12 لرحيل الأسد المرقسي البابا شنودة الثالث والذي وصف نفسه بأنه مسيحى يجري في عروقه دماء مسلمة، حيث جاء إلى الدنيا يتيمًا وأرضعته بعض نساء قرية «سلام» التي شهدت ميلاد بابا العرب في 3 أغسطس 1923.

وفي سن الـ31 تمت رسامته باسم «الراهب أنطونيوس السرياني» بعد أسبوع من دخوله الدير، وبعد 6 سنوات كأول أسقف للتعليم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على يد البابا كيرلس السادس، وبعد نياحة البابا كيرلس السادس، يوم 9 مارس 1971م، جرى تزكيته من المجمع المقدس بكامله، للجلوس على الكرسي البابوي.