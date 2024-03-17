«بابا العطاء والبر».. فيلم جديد عن البابا شنودة في ذكرى رحيله (فيديو)

نشر مركز معلم الأجيال لحفظ تراث البابا شنودة الثالث، فيلماً عن بعض الملامح من حياة البابا الـ117 من باباوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعنوان «بابا العطاء والبر»، وذلك بالتزامن مع إحياء الأقباط تذكار رحيل البابا شنودة الثالث اليوم، الأحد 17 مارس.

فيلم البابا شنودة الثالث

ويشارك في الفيلم التسجيلي عدد من الآباء الأساقفة والكهنة والشخصيات العامة التي تروي مواقف حياتية مع البابا الراحل، ويركز الفيلم على جانب من جوانب حياة البابا شنودة وهو العطاء للمحتاجين حيث كان يعطي بسخاء.

جمع تراث البابا شنودة الثالث

وتضم كنيسة العذراء الزيتون التي يشرف عليها القمص بطرس بطرس جيد، مركز معلم الأجيال والذي هدفه جمع تراث البابا شنودة الثالث من كتب مقالات عظات فيديو عظات صوتية محاضرات الكلية الإكليريكية والمعاهد الدينية اللقاءات التلفزيونية مؤتمر الخدمة سيمنارات الآباء الكهنة في الداخل والخارج زيارات الأديرة والإبروشيات والكنائس، وحفظ هذا التراث بطريقة جيدة بعد توثيقه بدقة وفهرسته وتقديمه للخادم القبطي في العالم كله.

كنا يقوم المركز بمعالجة ما تم جمعه بأحدث الطرق الإلكترونية، ونشر هذا التراث لنفع الكثيرين وأن يمتد هذا التعليم النقي السليم من جيل الى جيل .