رمضان زمان.. قصة موقف غريب حدث مع الفنان وحيد سيف في الشهر الكريم

في شهر رمضان من كل عام يعود بنا الحنين إلى النجوم الذين أسعدونا بظهورهم على الشاشة الفضية في السنوات الماضية، إذ تبقى الذكرى حاضرةً في وجداننا، وتفتح لنا نافذة تطل على الماضي لنتعرف على حكاياتهم في شهر رمضان كأننا عشنا معهم، وفي السطور التالية نروي حكاية موقف غريب تعرض له الفنان الراحل وحيد سيف خلال شهر رمضان، بناءً على لقاء تلفزيوني جمعه بعدد من الفنانين.

موقف غريب قبل الإفطار

يحكي الفنان الراحل أنه في إحدى المرات وبينما هو يتجول في شوارع محافظة الإسكندرية قبل موعد الإفطار بحوالي نصف ساعة، قابل رجلاً غريب المظهر يحمل في يده جريدة ولا يفتأ أن يحركها يميناً ويساراً كأنما يهش على وجهه ما لا يراه غيره، اقترب الرجل من وحيد سيف بعدما تعمد الاحتكاك بكتفه ليقول له: «كل سنة وأنت طيب»، وحسب تعبير «سيف» فالرجل لا يبدو في حالة طبيعية، ما أثار ريبته خاصةً عندما أدرك أنه ظل يمشي وراءه وهو متجه إلى منزل كان مدعواً لتناول الإفطار فيه.

متسول يطلب عشرين جنيهاً

ويتابع وحيد سيف حكايته فيقول إن الرجل الغريب ظل يلاحقه حتى بلغ مدخل العمارة التي يتواجد فيها المنزل المدعو فيه للإفطار، وقبل أن تمتد يده ليفتح باب المصعد فوجئ بالرجل نفسه يقول بصوتٍ خفيض: «أستاذ وحيد أنت عارف إن فاضل نص ساعة على الفطار، وأنا مش معايا فلوس»، فأجابه الفنان الراحل: «أنا لسة جاي من عرض ومش معايا غير عشرينات»، فما كان من الغريب إلا أن قال بتلقائية بالغة: «هات واحدة».

وعقب «سيف» على الموقف بأن الرجل لم تبدو عليه علامات الصيام، وفوجئ برد فعله الغريب ليطلب المال منه دونًا عن بقية الناس، وترك الفنان نهاية حكايته مفتوحة؛ فهو لم يوضح ما إذا كان أعطى المتسول غريب الأطوار صدقةً أم لا، وإنما أشار إلى أن هذه المسألة سر.