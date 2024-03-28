تحذيرات من التعرض لغيبوبة على الإفطار.. 5 فئات مهددة لهذا السبب

على الرغم من احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، إلا أنه لا ينصح بكسر الصيام بالتمر في كل الحالات، لما قد يؤدي تناوله يوميا خلال شهر رمضان إلى التسبب في حدوث مشاكل صحية لمن يعانون من بعض الأمراض.

أمراض يحظر معها تناول التمر

من أكبر المخاوف المتعلقة بتناول التمر هو الإصابة بمرض السكر وزيادة الوزن، لاحتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تمد الجسم بالطاقة، وبحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التغذية العلاجية الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن ثمة أمراض يحظر معها الإفراط في تناول التمر خلال الإفطار، يمكن تحديدها في الآتي:

1. مرض السكر، بسبب عدم قدرة الجسم على استيعاب كمية السكر المتواجدة في التمر، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل الدوار والغثيان تصل شدتها إلى غيبوبة السكر.

2. أمراض الكلى، فالأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي على سبيل المثال لا يستطيعون التخلص من عنصر «البوتاسيوم» الذي يحتوي عليه التمر، مما يؤدي إلى تراكمه بالدم.

3. حساسية البلح، وهي من الأنواع النادرة للحساسية يسببها عنصر «الكبريتات» وتفرض على المصابين بها الامتناع عن تناول كافة أنواع التمور تجنبا لبعض الأعراض مثل الطفح الجلدي والانتفاخات.

4. أمراض القولون التي تتأثر بسكر «الفركتوز» الذي يحتوي عليه التمر، وفي حالة تناوله يصعب على مريض القولون تكسير الفركتوز ما يسبب مشاكل في الهضم.

5. الربو، إذ يتسبب التمر في تهيج الشعب الهوائية لدى مرضى الربو بسبب عنصر «الكبريتات» وهو ما يؤدي إلى مشاكل خطيرة.