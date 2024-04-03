طريقة عمل طاجن النوتيلا بخطوات سهلة في المنزل.. أحلى من المحلات

شوكولاتة النوتيلا من الحلوى التي يفضلها الأطفال والكبار، لما تتمتع به من مذاق رائع يعطي شعورًا بالسعادة، لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل طاجن النوتيلا في البيت بمكونات بسيطة، يُمكن تقديمها لأفراد الأسرة بعد تناول الإفطار في رمضان.

يُمكن تحضير طاجن النوتيلا في المنزل بطريقة سهلة في أقل من 30 دقيقة، حسب وصفة الشيف سالي فؤاد، كالتالي:

مقادير عمل طاجن النوتيلا

- 1/2 كوب بندق مقشر.

- كوب حليب مكثف محلى.

- كوب زيت.

- كوب حليب.

- 1/3 كوب كاكاو خام.

طريقة تحضير طاجن النوتيلا

ضعي البندق بعد التقشير في فرن ساخن لمدة 15 دقيقة، ثم أضيفي 1/2 كوب زيت واخفقي جيدًا ؛ حتى يصبح الخليط سائلًا ناعمًا.

- ضيفي 1 كوب حليب مكثف محلى إلى الخليط و 1 كوب حليب وبقية كوب زيت وكاكاو.

- اخلطي جميع المكونات معًا، ثم اسكبي المزيج في أكواب ويوضع في الثلاجة.

- إذا أرادت سيدة المنزل أن يكون المزيج ثقيلًا، فعليها إضافة ربع كوب من الزيت إلى الخليط.

- إذا لم يكن لدى سيدة المنزل كاكاو خام، فعليها استخدام نسكويك بدلاً من ذلك.

طريقة عمل طاجن نوتيلا بالآيس كريم

مقادير عمل طاجن النوتيلا بالآيس كريم

- 4 ملاعق كبيرة حليب سائل.

- 4 ملاعق كبيرة زيت ذرة و 4 ملاعق دقيق أبيض.

- ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

- 1 بيضة.

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

- 2 ملاعق كبيرة من النوتيلا الجاهزة.

- 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- 1/2 كوب شوكولاتة ذائبة مع رقائق شوكولاتة.

- آيس كريم فانيليا جاهز.

طريقة تحضير طاجن النوتيلا بالآيس كريم

- ضعي الحليب والفانيليا والبيض والزيت في وعاء واخلطيهم جيدًا باستخدام الخلاط.

- ضيفي النوتيلا واخفقي مرة أخرى بالخلاط الكهربائي حتى نحصل على مزيج ناعم.

- ضيفي الكاكاو والدقيق والبيكنج بودر ورشة ملح، ثم عاودي الخفق حتى نحصل على خليط متجانس.

- ضعي المزيج المتجانس في إناء التقديم، ثم ضيفي قطع الشوكولاتة وضعي القدر في الفرن الساخن.

- اخرجي الكسرولة من الفرن وضيفي قطع الشوكولاتة والشوكولاتة المذابة.

- ضعي الطاجن في الثلاجة حتى يصبح جاهزاً للتقديم.