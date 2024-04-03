رئيس جامعة كفر الشيخ: نسعى لرفع كفاءة الخريجين وفقا لمتطلبات سوق العمل

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة والمصنع التعليمي لتصنيع وحفظ وتعليب الأسماك، والمصنع التعليمي لصناعة الأعلاف وأحواض الاستزراع السمكي بالكلية للوقوف على آخر مستجدات العملية التعليمة بالكلية.

إعداد كوادر فنية متخصصة ذات مهارات تنافسية عالية

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ خلال جولته، أنّ الهدف الأساسي لكلية علوم الثروة السمكية هو رفع كفاءة الخريجين، بحيث تتلائم مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً، وأنّ يكون الخريج مواكباً لخطط التنمية للمجتمع ولزيادة ثقة المجتمع محلياً وإقليمياً في خريجي الكلية.

تجهيز الجامعة بأحدث الأجهزة العلمية

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة، إلى أنّ الكلية تم تأسيسها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، لافتاً أنّها مزودة بوحدة بحوث الاستزراع السمكي، والمصنع التعليمي لتصنيع الأسماك، إضافة للمصنع التعليمي لتصنيع أعلاف الأسماك، ومعمل ميكروبيولوجيا الأحياء المائية، وكذلك معمل تحليل ومعالجة المياه لخدمة العملية التعليمية والتدريب المستمر للدارسين والباحثين.