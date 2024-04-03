«صحة كفر الشيخ»: افتتاح عيادة الأسنان بمستشفى حميات بيلا

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح عيادة الأسنان بمستشفى حميات بيلا، في إطار توفير كافة الخدمات الطبية المتنوعة، والتيسير على المرضى، استكمالاً لسلسلة الإنجازات الطبية التي تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية.

افتتاح عيادة الأسنان بمستشفى حميات بيلا

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّه جرى افتتاح عيادة الأسنان بمستشفى حميات بيلا، لتخفيف الضغط على عيادة الأسنان بمستشفى بيلا المركزي، سعياً لإتاحة أفضل خدمة طبية للمواطنين.

تيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه جرى خلال الفترة الماضية افتتاح المزيد من الأقسام الطبية المتنوعة بعدد من المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، كما تم تزويد بعض الأقسام ببعض مستشفيات كفر الشيخ بالأجهزة الحديثة، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة والسكان على توفير كافة الخدمات الطبية بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، لتيسير حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.