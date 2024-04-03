محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2024

كرَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة لعام 2024، ومنهم الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن، وأسر الأمهات المثاليات.

المحافظ: تحية لكل أم وزوجة

وقال المحافظ، إنّ هذا التكريم بمنزلة تقدير رمزي للأمهات المثاليات، كنوع من العرفان بالجميل لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع، وضربن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الأبناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أهمية دور الأم في بناء المجتمع، وكونها الأساس الذي ينشأ عليه الأبناء، مشيرًا إلى أنّ تكريم الأمهات المثاليات هو تكريم لكل الأمهات المصريات اللاتي يبذلن كل ما في وسعهن لتربية أبنائهن تربية صالحة.

الأمهات المثاليات المكرمات

والأمهات المثاليات المكرمات بالترتيب حسب المراكز الـ11 على مستوى محافظة كفر الشيخ، هن:

1- حميدة عبد الحميد محمد أبو سعدة ، إدارة بيلا - «المركز الأول».

2- وفاء أحمد محمد علي، إدارة كفر الشيخ - «المركز الثاني».

3- عبير عبد السلام محمد عطا الله، إدارة دسوق - «المركز الثالث».

4- مريم محمود إبراهيم، إدارة فوه - «المركز الرابع».

5- خديجة عبد المقصود عيد عمر، إدارة كفر الشيخ - «المركز الخامسة».

6- فريال عبد الله السيد مرسي، إدارة بيلا - «المركز السادسة».

7- سناء عبد الرحمن أحمد، إدارة فوه - «المركز السابع».

8- منى أحمد حسين أبو الروس، إدارة فوه - «المركز الثامن».

9- وفاء يوسف ابو المكارم شافع، إدارة فوه - «المركز التاسع».

10- رضا فتحي فهمي أبو النجا، إدارة فوه - «المركز العاشر».

11- محاسن عزت أبو المكارم ، إدارة بلطيم - «المركز الحادي عشر».

فضلاً عن السيدة وفاء أحمد محمد، ابنة قرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، الحاصلة على المركز الثاني في مسابقة الأم المثالية لعام 2024 على مستوى الجمهورية.