بمكون منزلي.. طريقة تنظيف سقف المطبخ من الدهون والأوساخ

يعتبر تنظيف سقف المطبخ من الدهون والأوساخ، مهمة ضرورية لربات البيوت، لكنها تأخذ وقتًا ومجهودًا كبيرًا، وهي واحدة من المهام المنزلية الأساسية، حال وجود بقع وأوساخ دهنية أو أتربة في بعض المناطق بها أو كلها، ولا تتمكن من تنظيفها لصعوبتها وبعدها عن متناول يديها، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام، لأنها جزء كبير من نظافة المطبخ والمنزل ومظهره العام.

تنظيف سقف المطبخ

إليكِ خلطة سحرية لتنظيف سقف المطبخ من الدهون والأوساخ والبقع الصعبة، بسهولة دون أي تعب أو تكلفة، في خلال ثواني معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

إذا كنتِ لا تمتلكين الوقت المجهود لتنظيف سقف المطبخ من الدهون والاوساخ، أو تعاني من مشكلات خلال استخدام المنظفات الكيميائية، فإن وضع الخل مع مع صابون سائل مع الماء الحل الأنسب لكِ، وسترين نتائج فورية، لأن هذه الخلطة تعمل على إذابة الدهون وتنظيفه بفعالية.

مكونات بسيطة لتنظيف سقف المطبخ من الدهون

كوب من الخل الأبيض.

صابون سائل.

4 أكواب من الماء الساخن.

قطعة إسفنجية.

جردل.

سلم.

- الخطوة الأولى: ضعي في الجردل الماء الساخن وضيفي الخل الأبيض وبعض من الصابون السائل، وقلبيهم، وبللي بهم الإسفنجة.

- الخطوة الثانية قفي على السلم في مكان أمن في المطبخ ومرري الإسفنجة على السقف، واتركي الخليط على السقف لمدة 10 دقائق حتى يساعد على إذابة الدهون، وحاولي فرك الدهون باستخدام الاسفنجة دون أن تجرحي دهان السقف.

- الخطوة الثالثة: استخدمي قطعة اسفنجة جافة وجففى السقف من الماء والصابون، وكرري استخدام هذه الخلطة مرة في الشهر أو وكرري استخدام الخلطة كلما لاحظتي تراكم الدهون على سقف المطبخ وتغير مظهره.