وحدة وطنية.. مشايخ الأزهر يصلون المغرب داخل الكنيسة الأسقفية (صور)

داخل حرم الكنيسة الأسقفية وقف مشايخ الأزهر يقيمون صلاة المغرب في شهر رمضان المبارك في حالة من المحبة والوئام بين أبناء الوطن الواحد.

مائدة المحبة في الكنيسة الأسقفية

وفي حالة من المحبة والروح المصرية الأصيلة وقف شيوخ الأزهر الشريف في الساعة السادسة والربع على مسرح كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية في الزمالك.

ودعا الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، لإقامة إفطار المحبة الذي جمع المصريين جميعا على مائدة إفطار واحدة.

ويقام الإفطار بالتعاون مع المركز المسيحي الإسلامي الذي يهدف إلى خلق روح من التفاهم والعيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين، كما يقدم إلى المسيحيين الغربيين تعريف عن تعاليم الإسلام لخلق تفاهم مشترك وحوار ديني كما يوفر ورش عمل أكاديمية حول الدراسات المسيحية والإسلامية للقادة الدينيين الحاليين والمستقبليين.

وجاء إفطار الأسقفية تحت شعار المحبة والوحدة، حيث تكون تلك الأيام المباركة فرصة لتبادل الصداقة والمودة، التي هي أساس العلاقة التي تربط أبناء الوطن الواحد على مائدة واحدة وهو دليل أخر على الود والمحبة.

وليأكد الدكتور سامي فوزي خلال كلمته على أن مجتمعنا معروف بالتمسك بالقيم الدينية الأصلية التي تجعلنا نحترم مقدسات وعقائد الجميع، فنحن نجتمع في كثير من الأمور منها التحدث بنفس اللغة العربية، والتاريخ المشترك والتسامح الديني، وخلال لقائنا اليوم على مائدة الإفطار ندعو الله أن يعم السلام والرخاء على بلدنا الحبيب مصر، يدعو في كلمته الغائبين الحاضرين أبناء شعب غزة وأبناء السودان.