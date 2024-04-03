«حياة كريمة» يسدد ديون الأسر لمحل بقالة يتيح خدماته مساندة لـ«جدعنة ولاد البلد»

استعرض برنامج «حياة كريمة»، للإعلامي أيمن مصطفى، ويُذاع على شاشة «dmc»، عمل خيري لأحد أصحاب المحال التجارية بحي «العمرانية» شارع سيدي عمار، والذي يساعد حوالي 20 أسرة من أهل منطقته عبر البيع لهم بالآجل وسداد قيمة المشتريات على فترات تصل إلى 3 أشهر، ليقرر البرنامج مشاركته في الخير ومساعدة الناس بتسديد ديونهم.

يقول «بهاء»، صاحب محل البقالة في تصريحاته لـ البرنامج: «الناس متعشمة فيا، وعايشين في سلام مع بعضنا ومحبة، ولما حد بيطلب مني طلب بقوله حاضر مفيش مشكلة والناس هنا بتحبني وكويسة معايا، وبياخدوا من البقالة احتياجاتهم بـ «الآجل» ويسددوا خلال فترة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وبيتعامل معايا حوالي 20 أسرة من أهالي المنطقة بالآجل، ويشترون احتياجاتهم من البقالة بشكل شهري».

وخلال اتصال تليفوني بأحد المتعاملين مع محل البقالة، أخبر الإعلامي أيمن مصطفى صاحب الرقم بأنه تم سداد كافة ديونه لدى البقالة، والبالغة 9,600 جنيهاً، والمبلغ مساهمة من مؤسسة «حياة كريمة» في إطار خدماتها الخيرية والتنموية لأهالي القرى والريف والبسطاء.