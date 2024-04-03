«حياة كريمة» يقدم 50 ألف جنيه لعاملة نظافة لمساعدتها في تجهيز بناتها

التقى الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، سيدة تعمل في جمع القمامة من الشوارع، وسألها ما عدد الساعات التي تعمل بها في اليوم وأجابت 8 ساعات يوميا.

وخلال حواره مع الإعلامي أيمن مصطفى، قالت العاملة إنّ لديها ابنتان، قائلة «نفسي أجهز البنتين اللي عندي، وارتاح تعبت من الشقى، بيجيلهم عرسان بس مش معانا فلوس للجهاز، أبوهم مريض كبد، نجيب منين يا بني؟».

فأعطاها أيمن مصطفى مبلغ 500 جنيه ورحل، وبعد ذلك جاءت إليها امراة عجوز تجلس على كرسي متحرك وتبيع المناديل، تبكي قائلة: «عندي بنتين وفيه واحدة فيهم عريس متقدملها ومش معايا أجهزها، مش عارفه أعمل إيه؟»، فأعطتها عاملة النظافة المبلغ الذي أهداه إليها أيمن مصطفى.

مكافأة أيمن مصطفى لعاملة النظافة

وكافأ الإعلامي أيمن مصطفى، العاملة بميدالية أبطال حياة كريمة، ومبلغ 50 ألف جنيه لمساعدته في تجهيز بناتها.

وأعربت العاملة عن سعادتها باكية: «الحمدلله ممسكتش مبلغ زي دا قبل كدا أبدا، بعيط من الفرحة».