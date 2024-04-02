برنامج «حياة كريمة» يمنح سيدة 70 ألف جنيه وميدالية الأبطال

سيدة تبلغ من العمر 54 عاما، وتقطن في منزل مكون من غرفة وصالة، كانت هي الشخصية القوية التي حضرت اليوم في برنامج «حياة كريمة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، والتي بسبب هذه الأزمات التي تمر بها إلا أنها قالت: «الحمد لله مستورة».

حياة كريمة مع سيدة مثال للتضحية

والتقى الإعلامي أيمن مصطفى، بالسيدة والتي تؤكد على أنها تحصل على معاش وأن رسالتها في الحياة تربية أبنائها ولا تخاف من غد، موضحة أن لديها أمل كبير في الله، متمنية أن يصبح نجلها مهندس ويتحقق طموحه.

وبعد اللقاء الأول من قبل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة» مع السيدة صاحبة الـ50 عامًا، منحها 500 جنيه، بينما قامت سيدة أخرى تتبع البرنامج وتتحدث معها على أنها تحتاج المال من أجل مساعدة ومنحها العلاج لابنها، لتقوم صاحبة الـ50 عامًا بمنحها مبلغًا ماليًا من التي حصلت عليه.

ومنحتها السيدة مبلغ مالي حصلت عليه، وبعدها يقوم الإعلامي أيمن مصطفى بمنحها ميدالية أبطال «حياة كريمة» بالإضافة إلى مبلغ 70 ألف جنيه لكي يساعدها على الاستمرار في الحياة، لتدخل بعدها في حالة من البكاء.