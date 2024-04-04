يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 4-4-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الخامس والعشرين في شهر رمضان المبارك، والذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و27 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 4-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 4-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الخميس 4-4-2024، في الساعة 4:11 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

وبمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الخميس 4-4-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 4-4-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 4-4-2024 في كفر الشيخ في اليوم الخامس والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و27 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.