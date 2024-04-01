يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، إيذاناً بصلاة فجر اليوم الثاني والعشرين في شهر رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و21 دقيقة.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

أذان الفجر اليوم في بصفة فر الشيخ السبت 30-3-2024

ويحين موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ الاثنين 1-4-2024، في الساعة 4:15 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صلاة الفجر في كفر الشيخ اليوم

بمجرد انطلاق أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم الاثنين 1-4-2024، يبدأ المسلمون تأدية صلاة الفجر في اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، حيث تمتلأ المساجد بمئات المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 1-4-2024 في كفر الشيخ

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الاثنين 1-4-2024 في كفر الشيخ في اليوم الثاني والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و21 دقيقة على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.