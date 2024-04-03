إبراهيم سعيد: «تصريحاتي عن صلاح سمعّت في إنجلترا عشان أنا جامد»

قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، إنّه سعيد بنجاح محمد صلاح قائد المنتخب ولاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي، مؤكدًا: «أنا لم أفشل، ولو لعبي في الدوري الإنجليزي فشل يا ريت كل الناس يبقوا فشلة».

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «محمد صلاح لما كان صغير كان بيتفرج عليّ وبيتفرج على جيلنا، وبالنسبة لتصريحاتي بخصوص محمد صلاح في الفترة الأخيرة وصلت لإنجلترا، ولو اسمي مش جامد مكنتش هتسمع».

وتابع: «أنا اتكلمت صح ومقلتش حاجة غلط لما قلت إن محمد صلاح حاططني في دماغه، لكن أنا مش بنافسه وهو خارج المنافسة، وهو مش هيبقى إبراهيم سعيد ولا أنا هبقى محمد صلاح، وليه الناس تدخلنا في نزاع، أنا أتحدث عنه كلاعب كرة، مفيش لاعب فوق النقد، ومش محتاج تريند لأني تريند فوق التريند ومش محتاج شهرة».