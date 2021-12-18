إبراهيم سعيد يواصل الهجوم على مصطفى فتحي: بتدفع لصفحات عشان تهاجمني

واصل إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق هجومه على مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك، عقب أدائه مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب، مؤكداً أنه لاعب محلي ولن يفيد الفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على "تويتر": «عشان نخلص من الحوار ده مصطفى فتحي لاعب محلي، ومروان حمدي لاعب محلي، ولا يصلحوا لـ منتخب مصر».

وأكمل: «المبلغ اللي دفعه مصطفي فتحي للصفحات عشان تهاجمني لو اشتغل على نفسه بيهم، أو طلعهم لله، كان هيبقي أفضل، والله أنت جيت مع شخص غلط، وأنت لاعب محلي وأخرك الدوري المصري، اتمرن يا حبييبي واشتغل على نفسك عشان تبقي لاعب كويس».

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