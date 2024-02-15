إبراهيم عبد المجيد عن تحويل رواية «عتبات البهجة» لمسلسل: سعيد جدا

عبر الروائي إبراهيم عبد المجيد عن سعادته بتحويل روايته «عتبات البهجة» إلى مسلسل من بطولة النجم يحيى الفخراني وإنتاج الشركة المتحدة، استعدادا لعرض العمل ضمن دراما رمضان 2024، مؤكدا أن صناع العمل الفني على درجة عالية من الحرفية التي من شأنها أن تجعل المسلسل المرتقب من الأعمال المتميزة.

«عبد المجيد»: الدراما في الأصل قائمة على الرواية

وأضاف «عبد المجيد» في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سعيد جدا بتحويل روايتي عتبات البهجة إلى عمل فني يعرض قريبا في شهر رمضان، وأتمنى أن شركات الإنتاج تهتم بالرواية المصرية، لأن عندنا كتاب كثيرين لديهم أعمال تستحق التحول إلى السينما والأعمال التليفزيونية، ولأن الدراما في الأصل قامت على الرواية».

وتابع: «وجود الفنان يحيى الفخراني كممثل رئيسي ومجدي أبو عميرة كمخرج ومدحت العدل ككاتب سيناريو شىء مهم في العمل الفني».

مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة من الأعمال المرتقبة لدى الجمهور في موسم دراما رمضان، ويشهد عودة النجم يحيى الفخراني، إلى جانب مشاركة من النجوم منهم جومانة مراد وصلاح عبد الله، وكتب المعالجة الدرامية للرواية الدكتور مدحت العدل من إخراج مجدي أبو عميرة.

تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي حول «بهجت الأنصاري» الرجل السبعيني الذي يعيش حياة هادئة، منشغلا بمشكلات أبنائه بعد وفاة زوجته، وتنقلب حياة العائلة رأسا على عقب وفاة الابن وزوجته في حادث خلال السفر إلى الخارج ليجد الرجل نفسه المسؤول الوحيد عن حفيديه، وتتوالى الأحداث، ومن بين الأزمات العديدة التي يواجهها البطل، مواصلة البحث عن السعادة والبهجة في الحياة ولكنه لا يتمكن إلا من الوصول لـ«عتبات البهجة» فقط.