حسام حبيب: بعد انفصال والديَّ قررت أعيش مع أمي لهذا السبب

قال الفنان حسام حبيب، إنه في طفولته عانى من مواقف عديدة سببها انفصال والديه والتي تركت أثراً في نفسيته، موضحًا: «كنت لا أزال طفلاً في لحظة انفصال أمي وأبي، واحترت في قراري.. هل سأعيش مع أبي أم أمي؟!».

وأضاف «حبيب»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «والدي يوما ما أراد أن يعاقبني وأمرني بالذهاب لغرفتي، فوجدتني اسأله: لو مدخلتش غرفتي ومسمعتش كلامك هيحصل إيه؟!، قال لي: عايز تعرف؟ وكان رده عليا قاسي جدا، وبعدها ذهب لصديق له، وقررت بعدها أعيش مع أمي».

وتابع: «والدي من حكى لي القصة بعد هذه المشكلة بيني وبينه والتي تسببت في انفصالي عنه، وقتها ذهب لصديق له وكان متضايق من قسوته عليَّ، وفضفض لهذا الصديق، ونصحه بأن سؤالي لأبي كان عميق وأني سألته لأعرف ما أقسى شيء ممكن أن اتعرض له إذا عشت معه».

واستطرد: «صديق أبي أخبره: بالفعل ابنك عرف الأسوأ منك في هذا الموقف وقرر بعدها يعيش مع أمه»، وعرفه أنه خسر شيء كبير لأنه لم يفكر في الموضوع بعمق ورآه تمرد عليه.