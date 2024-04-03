حسام حبيب عن انفصال والده ووالدته: كسرني

ظهر الفنان حسام حبيب ضيفا بإحدى حلقات برنامج «ع المسرح» الذي تقدمه الإعلامية مني عبد الوهاب عبر شاشة قناة الحياة، وخلال الحلقة كشف عن كثير من أسراره الحياتية والتفاصيل الخاصة به.

حسام حبيب يتحدث عن انفصال والده ووالدته

وتحدث الفنان حسام حبيب عن انفصال والده ووالدته، وقال «انفصال أبويا وأمي أثّر فيا، خلانى مبحبش أبدا حاجة تنفصل عني، ودا خلاني طول الوقت عايش في رعب إن حتى لو عندي عربية وجيت أبيعها أبقى زعلان جدا، ولو بغير بيتي يبقى كارثة».

وتابع حسام حبيب، قائلا «دا خلاني عندي خوف من الانفصال عن أي حاجة أنا بحبها، وأوجد عندي خوف زيادة عن الحاجة اللي بحبها بيخليني استريس، وفي الآخر مبوصلش للنتيجة اللي أنا عايزها، أو ببقى عايش حياة خيالية إن لا إحنا مش هننفصل وهنكمل كصحاب حتى، ويحصل موقف مثلا صاحبي يسافر ونبعد عن بعض مثلا في الأول أبقى زعلان جدا، وبعد كدا أقول الواقع بيقول كده».