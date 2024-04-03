حسام حبيب لـ«ع المسرح»: أصابني الاكتئاب بسبب النوم

تحدث الفنان حسام حبيب، عن إجابته لأحد الأطباء النفسيين، على سؤاله عن علاقة حسام بربنا، فقال: « أنا بحب ربنا جدًا ودايمًا في بالي، بس مبصليش، بخاف أكون مزعله، فهروح أقوله إيه؟».

وأشار الفنان، خلال حواره ببرنامج «ع المسرح»، المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، إلى أنه كان يحاول تفادي الاتصال المباشر بربنا وهو يحاوره في صلاته، لافتًا إلى أن الهروب من المواجهة به نوع من أنواع الكذب، وأنت تعلم مافي داخلك، عليك أن تكون مستعد لمواجهة الله.

الله يرانا في كل وقت

وتابع: «ربنا يرانا في كل وقت، ولا يصح أن تكذب على نفسك وتقول أنك ستهرب من الصلاة حتى لا يراك الله في كل وقت، وهو ما سيجعلك تحمل المزيد من العبء، ولكن يجب أن تواجه مشاكلك، وتقوم بحلها أول بأول والتخلص من مشاكلك النفسية وأمراضك».

إصابة حسام حبيب بالاكتئاب

واستكمل: « يجب أن يعترف الإنسان أنه مريض في شيء ما، وهذا يعتبر الجزء الأكبر في التخلص من المرض النفسي، فجاءت عليّ فترة أحببت فيها النوم كثيرًا، وقيل لي إنني مصاب باكتئاب، ورفضت الفكرة ولزمتها بحبي للنوم، ولكن عندما ذهبت لإحدى الدكاترة الأخصائيين، عرضت عليّ مجموعة من أعراض مرض الاكتئاب، وجدت أنني مصاب بالفعل».