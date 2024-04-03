حسام حبيب لـ«ع المسرح»: انفصال والدي عن والدتي سبب لي وسواسا قهريا

قال الفنان حسام حبيب، إنه كان يعاني من خجل مرضي منذ الطفولة، ولكن المسرح عالج هذه النقطة، قائلاً «المسرح غير ليا حاجات كثيرة في شخصيتي، بقيت بحب المواجهة، الريأكشن السلبي مبيزعلنيش، بالعكس بيدخلني في تحدي».

المسرح علّم حسام حبيب ارتداء الأقنعة المختلفة

وأضاف «حبيب»، خلال حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، المُذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أن المسرح علمه يرتدي قناعا حتى يستطيع أن يخفي ما بدخله، موضحا «كان يوم عندي فرح، وشخص قريب مني جدا توفى قبل الفرح بنصف ساعة، فكان جوايا شعور زعل قوي ولازم ألبس قناع واحد فرحان، هو قناع مش مزيف، ولكن لازم أبسط الناس اللي في الفرح لأن ده يومهم وبعد ما الفرح انتهي رجعت لحزني وزعلي تاني».

حسام حبيب لديه وسواس قهري

وتابع، بأنه عانى من وسواس قهري ظهر بعد تعرضه لحوادث كثيرة في بداية حياته، منها مشاكل أدت إلى انفصال والده ووالدته، وهو ما أثر فيه بشكل كبير.