قناة الناس تنقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين في القاهرة كتب: يارا أشرف 07:54 م | الأربعاء 03 أبريل 2024 شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين تنقل قناة الناس، شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، في القاهرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تعرض تلاوة تريح القلب بصوت الشيخ محمود حمدان غلاب من فرنسا قناة الناس تعرض تلاوة خاشعة بصوت الشيخ فرغلي العدوي في جزر المالديف بث مباشر.. قناة «الناس» تنقل صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين «قناة الناس» تعرض تلاوة تريح القلب بصوت الشيخ عزت صبري في كندا «قناة الناس» تعرض تلاوة طيبة بصوت الشيخ أحمد داوود في اليابان قناة الناس صلاة التراويح بقلم يارا أشرف