«قناة الناس» تعرض تلاوة تريح القلب بصوت الشيخ عزت صبري في كندا

نشرت قناة «الناس»، تلاوة تريح القلب بصوت الشيخ عزت صبري سفير دولة التلاوة وموفد وزارة الأوقاف لدولة كندا.

وتحت شعار «سفراء دولة التلاوة» تنقل قناة «الناس» طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس في شكلها الجديد

انطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسيا.

وتعرض القناة عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.