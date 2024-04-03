غليان في الكنيست.. جانتس يتحدى نتنياهو ويدعو لإجراء انتخابات خلال سبتمبر المقبل

دعا وزير حكومة الحرب بدولة الاحتلال بيني جانتس إلى تقديم موعد الانتخابات وإجرائها في وقت مبكر من شهر سبتمبر، موضحا أن موعد الانتخابات المتفق عليه في سبتمبر سيسمح بمواصلة القتال و«يمنع انقسام في الأمة»، وهو ما لاقى ردود فعل متباينة بالكنيست، وفقا لصحيفة يديعوت «أحرونوت» العبرية.

وقال جانتس في تصريحات صحفية اليوم: «في هذا الوقت بالتحديد، ومع كل الصعوبات، يجب علينا أن نبذل جهدا ونحافظ على وحدتنا. يجب ألا نضع خلافاتنا جانبا، بل نحرص على إدارتها بطريقة تؤدي إلى مواصلتنا القتال معا».

جانتس: ما يحدث في أروقة الحكومة وفي الشوارع أمر خطير

وأكد جانتس أن ما يحدث في أروقة الحكومة وفي الشوارع أمر خطير ويجب أن يتوقف، متابعا يجب ألا نتصرف بطريقة غير حساسة تجاه أهالي المحتجزين وكان من الصواب الاستجابة لطلبهم بإلغاء الكنيست عطلة البرلمان.

ودعا إلى إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل، قائلا: على الجمهور أن يعلم أننا سنعود قريبا ونطلب ثقته، وأننا لن نتجاهل كارثة 7 أكتوبر وما سبقه، ولهذا يجب أن نصل إلى موعد متفق عليه للانتخابات خلال شهر سبتمبر، ما سيتيح الوقت لمواصلة الجهود الأمنية، ومعرفة أننا سنجدد الثقة بيننا قريبا.

الليكود يرفض موعد الانتخابات: يجب أن تستمر الحكومة حتى إنهاء الحرب

التصريحات التي لاقت غضب أعضاء حزب «الليكود»، وهو حزب نتنياهو، الذين ردوا على كلام جانتس الداعي لإجراء انتخابات، وقالوا: «يجب على جانتس التوقف عن الانخراط في السياسة التافهة لمجرد تفكك حزبه، والانتخابات الآن ستؤدي حتمًا إلى الشلل والانقسام والتأثير السلبي على الحرب وأنه يجب أن تستمر الحكومة حتى تحقيق كافة أهداف الحرب».

لابيد: لا يمكن الانتظار ستة أشهر أخرى على هذه الحكومة أن يتم حلها في أسرع وقت

وقال رئيس المعارضة ورئيس حزب «يش عتيد»، يائير لابيد، ردا على كلمات جانتس: لا يمكن الانتظار ستة أشهر أخرى حتى يتم حل الحكومة الأسوأ والأخطر والأكثر فشلا في تاريخ الاحتلال، على هذه الحكومة أن تذهب في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إعادة المحتجزين، والتأكد من أن هناك من يعتني بالطبقة الوسطى الإسرائيلية».

ساعر: جانتس هو شريك في حكومة الحرب الفاشلة

ورد رئيس حزب يمين الدولة جدعون ساعر، الذي استقال مؤخرا من الحكومة بعد رفضه الانضمام إلى حكومة الحرب مقابل دعم قانون الإعفاء من التجنيد، على كلام جانتس، وكتب في حسابه على X: «الوزير جانتس هو شريك في حكومة الحرب الفاشلة التي أوصلت إسرائيل إلى طريق مسدود في الحرب».