حسام حبيب: «والدي قال لي يا ابني تغني إيه إنت أخنف»

قال الفنان حسام حبيب، إنه عندما أخبر والده برغبته في احتراف الغناء والفن وهو لا يزال في بداية حياته ومشواره الفني، لم يشجعه كما كان يريد أو يتوقع ولكن أمام إصراره وتمسكه بحلمه تغير موقفه، مشيرًا إلى إحدى المرات: «أول مرة أقول لوالدي إني عايز أغني، بعد ما سمعني قال لي: يا ابني تغني إيه؟! أنت أخنف».

وأضاف «حبيب»، في حواره مع الإعلامية منى عبدالوهاب، ببرنامج «ع المسرح»، والمُذاع على شاشة «الحياة»: «أبويا كان بيهزر وقتها وهو دمه خفيف جدًا.. وبياخد الحاجات بتهريج»، «في مواقف أخرى أمام هذا الموقف شعرت فيها بتشجيع منه وبيرفع معنوياتي».

وتابع: «لما لقاني بكبر ولسه متمسك بحلمي وحبي للمزيكا، يمكن عشان يخلص من الموضوع قال لي: يتكلف كام الألبوم؟ ولما عرفته بالتكلفة لقيته جاي يقعد معايا أنا واصحابي عشان يعرف احنا بنعمل ايه، وكان منهم كريم أبو زيد وأشرف أبو زيد الملحن، والشاعر أحمد أبو زيد، وجميعهم أولاد الكاتب الراحل محمود أبو زيد، وكان حلمنا نعمل باند أو فرقة، ولكنه بعدها قال لي مش هدفع لك حاجة، ورغم انهياري وكلام من قبيل.. أنت وعدتني وجالي انهيار، انت ليه بتعمل كده، وبعد ما تعشمني تقولي لأ، لقيته بيؤكد لي إني أقدر أنجح لوحدي».