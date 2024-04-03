حسام حبيب لـ«ع المسرح»: نفسي أقدم أغنية «أنا مش هفضل كده على طول» لشيرين عبد الوهاب

حل الفنان حسام حبيب، ضيفا على برنامج «ع المسرح»، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، على شاشة قناة الحياة.

حسام حبيب: أتمنى إعادة تقديم العديد من الأغنيات

قال حسام حبيب: «ساعات بعقد أسمع أغاني كتير، وبتمني أعيد أقدمها مرة أخرى، مثل عبد الحليم حافط، وشيرين عبد الوهاب، وبنت شيرين سألتني قبل كدا نفسك تقدم أي من أغاني ماما، معرفتش أحدد أغنية بعينها، لأنها قدمت أعمال جيدة».

وتابع: «لو هختار أغنية أنا مش هفضل كدة على طول، لأنها متعلقة بالعديد من الأمور في حياتي الشخصية، اللي هو مش عايز أفضل على الحال دا طول الوقت».

وأضاف: «أنا تعاونت مع العديد من المطربين من خلال تلحيني للعديد من أعمال الغنائية، ولم أتقاضى أجرا عنهم تماما، كانت مجاملة لأنهم أصدقاء».