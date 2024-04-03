بالمانجو والأرز.. 4 طرق مختلفة جديدة لعمل السوبيا في البيت

السوبيا من المشروبات اللذيذة التي لها حضور خاص على السفر الرمضانية، إذ أنها من المشاريب الأساسية للعديد من الناس بعد الإفطار في رمضان في مصر والوطن العربي، وذلك لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها وقلة تكلفتها، وتسعى ربات البيوت لابتكار وصفات جديدة لعمل السوبيا، وفي ذلك الصدد نستعرض 4 طرق مختلفة جديدة لعمل السوبيا، وفقاً لموقع «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل السوبيا

المكونات:

- كوب لبن بودرة.

- كوب كريم شانتي بودرة.

- فانيليا.

- كوب جوزهند.

- كوب سكر بودرة.

- لبن للتقديم.

طريقة التحضير :

- نقوم بخلط كل المكونات في المطحنة.

- نضع الخليط في وعاء على النار، ثم نقلبه قليلاً.

- نترك الخليط جانباً لكي يبرد.

- يحفظ الخليط في برطمان.

- عند الاستخدام نأخذ معلقة من الخليط ونضيفه مع سكر وماء، ثم يُلقب ويُقدم.

طريقة عمل سوبيا المانجو

المكونات:

- 5 معالق سوبيا بودرة.

- علبه عصير المانجو.

- 3 كوب حليب.

- كوب مانجو مقطعة إلى قطع للتزيين.

طريقة التحضير :

- نقوم بخلط بودروة السوبيا في الخلاط مع عصير المانجو والحليب جيداً.

- بعد الخلط، نصب الخليط في كوب، ثم نزين المشروب بقطع المانجو الصغيرة، ثم يُقدم.

طريقة عمل السوبيا الحادقة

المكونات:

- كوب من الزّبادي.

- 2 كيلو حليب.

- قرفة.

- كوب من الأرز المطحون.

- كوب من السكّر.

- ملعقة ملح ليمون صغيرة الحجم.

- ربع ملعقة صغيرة الحجم من المستكة.

- ملعقة فانيلا صغيرة.

- خبز التوست أو البرغر.

طريقة التحضير:

- نضع كيلو ونصف حليب في وعاء على النار.

- نضيف المستكة المطحونة إلى الحليب مع السّكر والفانيلا، ثم نترك الحليب على النّار حتى الغليان.

- نقوم بطحن لبّ الخبز، ثم نضيفه إلى الحليب ويقلب مع الخليط حتى يذوب.

- نضيف الأرز المطحون إلى الكمية المتبقية من الحليب ويقلب، ثمَّ نضيفه إلى خليط الحليب ونقلبه جيداً.

- نترك الخليط على النار حتى يصبح قوامه متماسكاً.

- نضيف ملح اللّيمون إلى الخليط، ونقلبه لمدة 5 دقائق، ثمَّ نرفعه عن النّار، ثم نضيف الزّبادي إليه.

- يوضع الخليط في الثّلاجة لمدة 12 ساعة، ثمَّ يُقدم مع رشّة قرفة.

طريقة عمل سوبيا الأرز

المكونات:

- كوب من الزبادي.

- 2 كوب من اللبن.

- فانيلا.

- ربع ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

- كوب من الأرز المسلوق.

- كوب من السكر.

- قرفة للتزيين.

طريقة التحضير:

- ننقع الرز في الماء، ثم نصفيه.

- يوضع الزبادي واللبن، وملح السكر والليمون فوق الأرز، ثم نخلط المكوّنات في الخلاط.

- يوضع الخليط على نار هادئة مع التقليب جيداً.

- نصف المشروب في كوب، ثم نضع القرفة فوقه للتزيين.