ماذا يحدث لجسمك عند تناول السوبيا يوميا؟.. احذر الإفراط في شربها

السوبيا من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، خاصة خلال شهر رمضان، لأنه من المشروبات اللذيذة التي تعطي ترطيب وإنعاش للجسم بعد الإفطار، كما يمتلك مشروب السوبيا فوائد عديدة للجسم لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، بحسب تقرير نشره موقع healthline.

فوائد مشروب السوبيا

السوبيا هو مشروب ذو لون أبيض يُصنع من الشعير أو الأرز أو الشوفان ويضاف إليه السكر وجوز الهند والحليب ويقدم باردًا، وهو مشروب يُقدم العديد من الفوائد للجسم، إذ يساعد على تقليل الشعور بالعطش أثناء الصيام، وتقوية جهاز المناعة، فضلًا عن تسهيل عملية الهضم، وعلاج الإمساك لأنه يعتبر من المُلينات الطبيعية.

يساعد مشروب السوبيا على خفض نسبة الكوليسترول في الدم، ما يقي الجسم من تصلب الشرايين وأمراض القلب، ويساعد على الوقاية من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض، وله تأثير فعال على مقومة الالتهابات التي تصيب النساء أثناء فترة الحمل، ويعتبر السوبيا مشروب ممتاز للأشخاص الذين يعانون من فقر الدم، لأنه يعمل على زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء.

مخاطر شرب السوبيا يوميا

ورغم الفوائد العديدة التي يُحققها مشروب السوبيا للجسم، حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشارية التغذية العلاجية من تناول مشروب السوبيا يوميًا خلال شهر رمضان لأنه يحتوي على كميات كبيرة من النشويات والسكريات، التي تُسبب رفع معدلات السكر في الدم، بالإضافة إلى إكتساب الجسم الكثير من الدهون، وبالتالي تحدث السمنة.

وأضافت ليندا جاد الحق، أنه يُمكن تحضير السوبيا بطريقة صحية من خلال استخدام حليب خالي الدسم أو قليل الدسم بدلاً من الحليب كامل الدسم لتقليل نسبة الدهون فيه، وتقليل كمية الأرز المستخدمة في عمل السوبيا، إذ يمكن إضافة ملعقة أرز واحدة بدلاً من ملعقتين، ووضع القليل من السكر فيُمكن تناول السوبيا على فترات مُتباعدة وبكميات قليلة حتى لا يجد الإنسان نفسه مُصابًا بالسمنة والسكري مع انتهاء شهر رمضان.