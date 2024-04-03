سعر الذهب الآن.. كم يبلغ في محال الصاغة؟

شهدت أسعار الذهب منذ قليل، تحرك جديد في مختلف الأعيرة، التي يأتي من ضمنها عيار 21، الذي يتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين، حيث إن أسعار الذهب تتغير لحظيا على مدار اليوم، في مختلف محال الصاغة.

سعر الذهب الآن في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الذهب الآن في مصر، حسب التحديث الأخير المُعلن من جانب بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الآن 3566 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3120 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 2674 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 2080 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن 24960 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.