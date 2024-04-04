مواقيت الصلاة في تونس وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 4-4-2024  

يحدث المعهد الوطني للرصد الجوي، كل يوم بيانات إمساكية رمضان لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة في تونس وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 4-4-2024.

مواقيت الصلاة في تونس اليوم

وتكون مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 4-4-2024، التي تبدأ من الساعة 4:31 بأذان الفجر، وتنتهي بصلاة العشاء في تمام الساعة 8:14 مساء.

موعد أذان الفجر في تونس اليوم 26-3-2024

يكون موعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 4-4-2024، في تمام الساعة 4:31 صباحا، أمّا في صفاقس فيكون موعد أذان الفجر الساعة 4:33.

موعد أذان الظهر في تونس اليوم

ويكون موعد أذان الظهر في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 في تمام الساعة 12:29 ظهرا، وفي صفاقس 12:28.

موعد أذان العصر في تونس اليوم

يأتي موعد أذان العصر في تونس اليوم الخميس 4-4-2024، في تمام الساعة 3:58 عصرا، وأيضا في مدينة صفاقس 3:56 مساء.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024

يحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم الخميس 4-4-2024 الساعة 6:47 مساء، وفي صفاقس يكون موعد أذان المغرب 6:45 مساء.

عدد ساعات الصيام في تونس 4-4-2024

ويبلغ عدد ساعات الصيام في تونس اليوم نحو 15 ساعة من الفجر حتى أذان المغرب.