6 خدمات مجانية من بنك مصر للعملاء على مدار أبريل.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك مصر تقديم العديد من المزايا والعروض لمختلف عملائه بشكل مجاني دون دفع أي رسوم بداية من يوم 1 من شهر أبريل، ومستمرة حتى يوم 30 من الشهر ذاته، بمناسبة «اليوم العربي للشمول المالي».

تستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية، تفاصيل الخدمات المجانية المُقدمة من خلال بنك مصر، وفقاً لما أعلنه البنك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

الخدمات المجانية المقدمة من بنك مصر

1 - فتح حساب جاري أو حساب توفير، دون دفع أي رسوم، كما أنه بدون حد أدنى لفتح الحساب.

2 - إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مٌقدماً بشكل مجاني.

3 - الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري بشكل مجاني دون دفع رسوم «حساب المنجز فقط».

4 - للعملاء من سن 16 عاماً حتى 21 عاماً، يتم فتح الحساب بشكل مجاني دون الاحتياج إلى شرط موافقة ولى الأمر، هذا إلى جانب إصدار بطاقة BM للخصم الفوري بشكل مجاني، في إطار برنامج الشباب.

5 - للعملاء الأقل من سن 16 عاماً سوف يتم الإغفاء من كافة مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة، مٌقدماً «TEENS»، في إطار برنامج الشباب.

6 - العملاء من سن 21 عاماً إلى سن 35 عاماً، يتم فتح الحساب بشكل مجاني، بالإضافة إلى إصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجاناً، إلى جانب الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية، حال الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك، في إطار برنامج الشباب.

كما أوضح بنك مصر أنه من ضمن المزايا والخدمات: نسبة 20% «كاش باك» من الحركة المالية الأولي، وذلك علي محفظة بنك مصر «BM Wallet».