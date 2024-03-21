بعائد يومي 20% سنوياً.. تفاصيل فتح حساب جاري بالبنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري لمختلف عملائه إمكانية فتح حساب جاري «حساب الأهلي اليومي»، سواء للأفراد أو الشركات، بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، والاستفادة بعائد يومي يصل إلى 20% سنوياً.

تفاصيل فتح حساب جاري بالبنك الأهلي المصري

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، «في نقاط» كل ما يريد المواطنين معرفته حول فتح حساب جاري بالبنك الأهلي المصري، بعائد يومي يصل إلى 20% سنوياً، وفقاً لما أعلنه البنك الأهلي المصري على موقعه الرسمي، كالتالي:

- الحساب بعملة الجنيه المصري فقط.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 ألف جنيه مصري.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 500 ألف جنيه مصري.

- دورية صرف العائد: يُحتسب ويضاف يوميًا.

- مصاريف فتح الحساب مجانًا.

- لا توجد أي مصاريف شهرية إذا نزل الرصيد عن الحد الأدنى لفتح الحساب.

- من مميزات فتح الحساب: إمكانية استخراج دفتر شيكات.

- من مميزات فتح الحساب: إمكانية إصدار بطاقة خصم مباشر.

- من مميزات فتح الحساب: إمكانية فتح حساب مشترك.

طرق فتح الحساب

وجاءت طرق فتح الحساب الجاري كالتالي:

- فروع البنك الأهلي المصري التقليدية أو الإلكترونية.

- الأهلي نت / الأهلي موبايل.

- للعملاء الجدد: من خلال هذا الرابط.

أسعار العائد

كما أوضح البنك الأهلي المصري أسعار العائد وهي كالتالي:

- من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه: 9%.

- أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه: 12%.

- أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه : 18%.

- أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه: 19%.

- أكثر من 20 مليون جنيه: 20%.