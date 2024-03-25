بعائد 30%.. تفاصيل شهادات بنك مصر الجديدة

طرح بنك مصر خلال الأيام الماضي، شهادات جديدة تحت اسم ابن مصر الثلاثية المتناقصة بعائد يصل إلى 30%، وذلك في أعقاب رفع البنك المركزي المصري، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 600 نقطة أساس.

شهادات بنك مصر

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل شهادة الـ30% من بنك مصر، بحسب جدول أسعار العائد على الموقع الرسمي للبنك.

مزايا شهادة بنك مصر 30%

تناسب مختلف العملاء: تُعتبر هذه الشهادة من أفضل الخيارات لجميع العملاء الذين يسعون لتحقيق عائد مالي مناسب من خلال شهادة استثمار.

مدة استثمار مناسبة: تمتد مدة الاستثمار في هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، وهي فترة مناسبة جدًا لتحقيق العائد المرغوب.

استمرار العائد: تستمر نسبة الفائدة العائدة من هذه الشهادة طوال فترة الاستثمار، مما يعني استمرارية العائد المالي للمستثمر.

قابلية لاسترداد الشهادة: في حال رغبة العميل في استرداد الشهادة، يجب أن يكون قد مر على شرائها ما لا يقل عن ستة أشهر.

فرصة للاقتراض: تتيح هذه الشهادة للعملاء الفرصة للاقتراض من البنك، مما يعتبر ميزة بارزة تميزها عن غيرها من الشهادات الاستثمارية.

تشجيع للاستثمار: تُعد شهادة بنك مصر واحدة من الشهادات التي تشجع بشكل ناجح على الاستثمار وتعزز ثقة المستثمرين في البنك.

سيولة عالية: توفر هذه الشهادة سيولة عالية لدى البنك، مما يساهم في حماية استثمارات العملاء وحل العديد من المشكلات المالية المختلفة.

شهادة الـ30% من بنك مصر- المدة 3 سنوات.

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- الحد الأدنى للشهادة 1000 ومضاعفاتها.

- العائد ثابت تنافسي يتناقص سنويًا خلال فترة الشهادة، في السنة الأولى 30%، والسنة الثانية 25%، والسنة الثالثة 20%.

- العائد يصرف سنويًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.