تحدثت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024، وطوال شهر رمضان، ليتمكن المسلمون من تنظيم أوقاتهم وأداء الفروض الخمس، وتحديد مواعيد الإمساك والفطار.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024

نستعرض خلال التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم السبت

يؤذن لصلاة الفجر مُعلنا بدء صيام اليوم العشرين في العاصمة الجزائر الساعة 5:20، وفي الجلفة يرفع الساعة 5:03 فجرًا.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024

وموعد أذان الظهر في الجزائر الساعة 12:56، وفي الجلفة يرفع في الساعة 12:50 ظهرًا.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024

ويكون موعد أذان العصر في الجزائر الساعة 4:27، وبالجلفة 4:25 مساء.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024

يكون موعد أذان المغرب في الجزائر معلنًا بدء الإفطار في الساعة 7:13 مساءً، أما في طنجة فيكون في تمام الساعة 7:11 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الخميس 4-4-2024

ووفق مواقيت الصلاة، فإنّ متوسط عدد ساعات الصيام في دولة الجزائر اليوم الخميس، يكون نحو 14 ساعة وذلك بتوقيت العاصمة، ويزيد وقت الصيام يوميا نحو دقيقة أو اثنتين بسبب اختلاف موعد شروق الشمس.