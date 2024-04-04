آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.. كم يبلغ سعر عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، تحركات عديدة صعودا وهبوطا، حيث يتابع أسعار الذهب قطاع كبير من المواطنين، وتحديدا عيار 21 الأشهر داخل مصر، لذا تستعرض «الوطن»، سعر الذهب اليوم في آخر تحديث.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاء سعر الذهب اليوم داخل مصر، حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث 3577 جنيها، لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في آخر تحديث 3130 جنيها، لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في آخر تحديث 2683 جنيها، لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في آخر تحديث 2087 جنيهاً، لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث 25040 جنيهاً، لا يشمل أسعار الضريبة والمصنعية.