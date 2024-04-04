احتفالية لطلاب ذوي الهمم بشهر رمضان وتوزيع ملابس العيد بالغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الاحتفال الفني بشهر رمضان المبارك للطلاب من ذوي الهمم، الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بالغربية، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور محمود عيسى رئيس مركز ومدينة طنطا، وعبد العظيم الحمراوي رئيس حي ثان طنطا، وخالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، ومصطفى طاحون رئيس جمعية رعاية الطلاب بالغربية.

شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية من الطلاب ذوي الهمم، وفي كلمته أعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة بحضور هذا الحفل المتميز، وبتواجده وسط أبطال ذوي الهمم، موجها الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بالغربية، لدعمها الدائم للطلاب والاهتمام بمواهبهم.

تحية أولياء الأمور

وجه محافظ الغربية التحية لأولياء أمور أبطال ذوي الهمم، الذين يحرصون على مساعدة أبطالهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم، والتحية الكبرى لأبطال ذوي الهمم، الذين يثبتون كل يوم، أنهم جديرون بثقة الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يراهن عليهم دائما، وأنهم جزء فاعل في هذه الدولة، ولديهم قدرات ومواهب عظيمة، شاهدنا منها اليوم عدة مواهب فنية وثقافية، أثبتوا جدارتهم في العديد من الاحتفالات.

توزيع الملابس

في نهاية الحفل، سلم محافظ الغربية 200 طالب من الطلاب ذوي الهمم ملابس عيد الفطر، لرسم البسمة على وجوه الأطفال، كما كرم المحافظ مصطفى طاحون رئيس جمعية رعاية الطلاب بالغربية، تقديرا لجهوده المبذولة.