هاني مختار يساعد ذوي الهمم على الاندماج في المجتمع.. يلخص الكارتون بلغة الإشارة

اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم، كان النقطة التي انطلق منها هاني مختار في مبادرته لتلخيص الكارتون بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع، حيث قرر بدء مرحلة جديدة من حياته، لمساعدة ذوي الهمم على الاندماج في المجتمع.

مؤتمر قادون باختلاف نقطة انطلاق هاني مختار

كان مؤتمر قادرون باختلاف بداية التفكير في إطلاق مبادرة هاني مختار وقناة «بابا الكارتون» على موقع «يوتيوب»، وتلخيص مسلسلات وأفلام الكارتون للأطفال من الصم وضعاف السمع، فيروي لـ«الوطن»: «فكرة المبادرة وقناة بابا الكارتون من مؤتمر قادرون باختلاف، وده خلاني عندي حماس».

يعمل «هاني» مديرًا لإحدى شركات الميديا، وقرر مساعدتهم بالأدوات التي يمتلكها وبالطريقة المناسبة له، وعاونه في ذلك بيشوي عماد، مترجم لغة الإشارة: «قررت كصاحب شركة ميديا إني أترجم كارتون بلغة الإشارة، وده كان مشروع بقدمه بجزء من شركتي وإمكانيتها بس عمري ما حطيت مقابل مادي منه».

شعاره «لغة الإشارة للجميع»

يرى هاني مختار أن مباردته رسالة، خاصة أنه عاش معاناة ذوي الهمم خلال فترة من حياته، إذ تعرض لحادث وأصيبت قدمه بكسر، وخضع لـ12 عملية جراحية وظل في سريره لمدة وصلت إلى 4 سنوات: «حصل لي قُصر في القدم وأصبحت من ذوي الهمم، ولما حسيت بمعاناتهم وعزلتهم عن المجتمع وحاجة ذوي الهمم للدعم، قررت أقدم المبادرة وقناة بابا الكارتون»، مشيرًا إلى أن شعاره «لغة الإشارة للجميع».