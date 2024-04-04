المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: الرئيس السيسي رسخ العدالة والمساواة بين الجنسين

هنأت المهندسة آمال صبري رئيس اللجنة العليا لشؤون المرأة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، لتولي فترة رئاسية جديدة، متمنية التوفيق والسداد والاستمرار، في استكمال مسيرة التنمية والبناء، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

تلبية احتياجات المواطنين

وقالت آمال صبري لـ«الوطن»، إن الفترة المقبلة تكون بمثابة استكمال لحقيق المزيد من الإنجازات، في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، ولما قدمتموه للمرأة المصرية في إطار توجيهات القيادة السياسية، للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

وأشادت آمال صبري بالطفرة غير المسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات في ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، وتبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين، وأيضاً تحقيق مبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات، وذلك انطلاقاً من أهمية تأهيل المرأة وتمكينها لتحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسة.