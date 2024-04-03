شعبة النقل الدولي تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية

هنأ الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا دعمه ودعم جميع أعضاء الغرف التجارية للقيادة السياسية، وجهودها في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.

وأكد «السمدوني» في بيان، تأييد الرئيس لاستكمال النهضة الرامية إلى بناء كامل للجمهورية الجديدة، قائمة على أسس راسخة من العدالة والمساواة والحياة الكريمة والحلول الجذرية لكل الإشكاليات، والثبات على المبدأ لتجاوز التحديات بقوة ورشاد.

السمدوني: أوجه التهنئة لجموع الشعب الذي اختار بإرادته الحرة في الانتخابات

ووجه السمدوني، التهنئة لجموع الشعب، الذي اختار بإرادته الحرة في انتخابات رئاسية تعددية نزيهة، خير من يقود سفينة الوطن، معلنا دعم الغرفة ومنتسبيها لـ«الرئيس»، لاستكمال عمليات البناء والتنمية، واستمرار لمسيرة العطاء والتنمية والمشروعات القومية العملاقة، التي تم تنفيذها في فترة وجيزة.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، أن الرئيس في فترته الجديدة، لديه تصور كامل عن ملامح المرحلة الجديدة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، في ضوء الأزمات الأخيرة، مثل كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو غزة، والمسار الاقتصادي ومنح القطاع الخاص مشاركة أوسع، موضحًا أن فترة ما بعد تنصيب الرئيس السيسي، ستشهد نقلة نوعية في مسارات العمل السياسي والتنفيذي.

وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطاباً سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، مستعرضا خلاله الإنجازات التي تمت على أرض مصر وآفاق المستقبل، من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.