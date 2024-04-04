دعاء في ليلة القدر بالذرية الصالحة.. ردد ما قاله النبي زكريا

الدعاء من العبادات المستحبة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة أنها الليالي التي يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر، ومن بينها دعاء في ليلة القدر للرزق بالذرية الصالحة الذي ردده النبي زكريا.

دعاء في ليلة القدر بالذرية الصالحة

ويردد المسلمون في ليلة القدر دعاء سيدنا زكريا بالذرية الصالحة الذي ورد عنه في سورة آل عمران: «قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»، أملا في أن يستجاب دعاءهم ويرزقهم الله ذرية تكون من الصالحين.

ويقول البعض في دعاء الذرية الصالحة في ليلة القدر، ما جاء في سورة الفرقان: «رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

ولا توجد صيغة واحدة أو ثابتة، يمكن قولها دعاء في ليلة القدر بالذرية الصالحة، إلا أنه يمكن للعبد الدعاء بما يحب ويأمل، خاصة أن الدعاء عبادة مستحبة، كما قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء الذرية الصالحة

ويردد البعض في دعاء الذرية الصالحة الصيغ التالية:

- يا رب.. يا من ترزق بلا حساب لأن خزائنك مليئة بالخيرات.. ربي ارزقني بالذرية الطيبة المباركة كما رزقت عبدك زكريا.

- اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني وتعينني في ديني ودنياي من بنين وبنات.

- اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي ونفّس كربتي وفرج همي وأزل ضيقي وعوض صبري، وقرّ عيني بطفلًا صالحًا معافى ليس في خلقه زيادة ولا نقصان واجعله خيرًا لي ومن البارّين بي ومن المستغفرين لي عند مماتي واجعله من الصالحين ومن حفظة كتابك الكريم ومن المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين.