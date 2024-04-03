دعاء لأهل غزة في ليلة القدر.. اللهم هوِّن عليهم وعجل بنصرك وعفوك «فيديو»

دعاء لأهل غزة في ليلة القدر من وسائل الدعم والمساندة لأشقائنا في فلسطين بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي كل قدر استطاعته، فهذا حق أشقائنا علينا في ظل ما يواجهونه من حرب الإبادة منذ نحو 6 أشهر على يد آلة القتل الصهيونية الغاشمة، آملين أن يعجل الله بالفرج والنصر لعبادة المستضعفين وأن يستخدمنا في نصرتهم، وفي هذا السياق يستعرض التقرير التالي عددا من صيغ الدعاء لأهل فلسطين وغزة، على سبيل المثال لا الحصر، في الليالي العشر الأخيرة من رمضان والتي بها ليلة القدر.

دعاء لأهل غزة في ليلة القدر

وبخصوص دعاء لأهل غزة في ليلة القدر فقد نشرت صفحة الأزهر الشريف على فيسبوك عددا من الأدعية التي يمكن ترديدها في هذا السياق ومنها:

- اللهم اجعل هذا اليوم يوم نصر لأهل الحق، وهزيمة لأهل الباطل، وأنزل سكينتك وأمنك على فلسطين وأهلها.

- اللَّهُمَّ يا مُجيرَ الخائفين وناصرَ المُستضعفينَ، ارحَمْ برحمتك أهل غـزة وهوِّن عليهم واجعل نَصرهُم قَريبًا.

وكان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أكد في تصريح له: «نشعر بحزنٍ شديدٍ لقرب حلول عيد الفطر المبارك وإخواننا في ‏غـزة لا يزالون يعانون من العدوان الصهيوني المجرم الذي استباح كل مظاهر الحياة في غـزة، ‏فقتَّل الأطفال والشيوخ والنساء والشباب، واستهدف النازحين، وهدَّم البيوت والمستشفيات ‏والمدارس».

مجمع البحوث الإسلامية

أما مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف فقد نشر دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكرب، ويمكن ترديده لأهل غزة في ليلة القدر، وجاء في نص الحديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الكَرْبِ «لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ، وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ». متفق عليه

كما يمكن ترديد دعاء: اللهم احفظ غزة وأهلها.

ومن صيغ الدعاء لأهل غزة وفلسطين في ليلة القدر وشهر رمضان وكل وقت: اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائداً إليهم.

دعاء للمجاهدين في غزة وفلسطين

ويمكن ترديد الأدعية التالية لأهل غزة والمجاهدين فيها وفي فلسطين:

اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.

اللهم احفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريما آمنًا.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أرض فلسطين، وأيدهم بقوتك وعزتك وجبروتك واستخدمنا في نصرتهم.

دعاء لأهل غزة في ليلة القدر بصوت العفاسي

وقد نشر الشيخ مشاري راشد العفاسي عبر قناته بموقع يوتيوب عددا من مقاطع الفيديو تضمنت دعاء لأهل غزة وفلسطين يمكن ترديدها في ليلة القدر ومنها الدعاء التالي:

وهناك الكثير من صيغ دعاء لأهل غزة يمكن ترديدها سواء في ليلة القدر أو في كل وقت ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم سخر لأهل غزة ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم بردًا وسلامًا على أهل غزة.

- اللهم بحق تلك الأيام المباركة وهذا الشهر الفضيل احفظهم بعينك التي لا تنام وعزك الذي لا يُضام وأرنا عجائب قدرتك في نصرهم.

اللهم نسألك لأهل غزة النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

اللّهمّ إنّي أسألك النصر لأهل غزة الذي نصرت به رسولك وفرّقت به بين الحقّ والباطل حتّى أقمت به دينك وأفلجت به حجتك، يا من هو ولي ذلك والقادر عليه.

اللهُم كُن لأهل غزة عونا ونصيرا يا رب العالمين.

اللهم نستودعك أهالي غزّة وفلسطين فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وأنزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض ومن عليها.

اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين.

اللهم إنا نسألك باسمك القّهار أنْ تقهر من قهر إخواننا في غزة وفلسطين، ونسألك أن تنصرهم على القوم المجرمين.

اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك.

اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونا لإخواننا في فلسطين.

اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل موتاهم، ورد إليهم شبابهم الأسرى.

اللهم ارزق أهل غزة الثبات والنصر والتمكين، وبارك في إيمانهم وصبرهم.

اللهم احفظ أهل غزة وفلسطين والمسجد الأقصى من كيد الظالمين، وأيدهم بنصرك وقوتك.

اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل غزة وكُل فلسطين.