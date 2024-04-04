ليلة القدر.. ردد دعاء سيد الاستغفار في الثلث الأخير من الليل 

مع تحري المسلمين ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحرص الصائمون على الإكثار من ترديد الأدعية، باعتبارها من الأعمال المستحبة في ليلة القدر، بما فيها دعاء سيد الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.

دعاء سيد الاستغفار في الثلث الأخير من الليل

وأكد العلماء أن الدعاء من الأعمال المٌستحبة في ليلة القدر، التي يجب الإكثار منها في العشر الأواخر من شهر رمضان بصفة عامة، كما أن الدعاء في مختلف الأوقات يُعد عبادة مُستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

دعاء سيد الاستغفار

ويردد الصائمون دعاء سيد الاستغفار في الثلث الأخير من الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بصيغته: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

دعاء الثلث الأخير من الليل

ويقول البعض في دعاء الثلث الأخير من الليل التالي:

- اللهّم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا تقوى وصلاح اللهم إنا نعوذ بالله من حال أهل النار.

- اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، وأسألك تمام العافية وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

- اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين.

- اللهُمّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ، وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات الأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة.