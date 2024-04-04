ما هو وقت ليلة القدر؟.. 4 أدلة من السُنة على موعدها

يتحرى المسلمون ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان، ويجتهد كل شخص في تحديدها على حسب العلامات والأدلة، ليبقى تساؤل ما هو وقت ليلة القدر، ما يشغل بال الكثيرين في الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ما هو وقت ليلة القدر؟

ولمعرفة وقت ليلة القدر، هناك عدد من الأدلة التي ذكرتها الأحاديث النبوية، لمعرفة توقيت ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

في البداية أكد العلماء أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، كما أنها في ليالي الوتر أكثر منها الشفع، وتأكيدًا على ذلك، هو ما جاء عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «تَحَرَّوْا ليلةَ القَدْرِ في الوِترِ مِنَ العَشرِ الأواخِرِ مِن رَمَضانَ».

أدلة من السنة عن توقيت ليلة القدر

وهناك الكثير من الأحاديث النبوية التي أجابت على تساؤل ما هو وقت ليلة القدر، منها ما جاء عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «التَمِسُوها في العَشرِ الأواخِرِ مِن رمضانَ، ليلةُ القَدْرِ في تاسعةٍ تبقى، في سابعةٍ تبقى، في خامسةٍ تبقى».

العشر الأواخر من رمضان

ومن بين الأحاديث النبوية التي ذكرت ليلة القدر، ما جاء عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، «أنَّ رجالًا مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُرُوا ليلةَ القَدْرِ في المنامِ في السَّبعِ الأواخِرِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرى رُؤيَاكم قد تواطَأَتْ في السَّبعِ الأواخِرِ، فمن كان مُتَحَرِّيَها فلْيتحَرَّها في السَّبعِ الأواخِرِ».

وتأكيدًا على أن ليلة القدر في ليالي الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ما جاء عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: «رأى رجلٌ أنَّ ليلةَ القَدْرِ ليلةَ سَبعٍ وعشرينَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أرى رُؤياكم في العَشْرِ الأواخِرِ، فاطلُبوها في الوِترِ منها».