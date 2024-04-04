لحظة مرعبة لهجوم فيل غاضب على سياح في زامبيا.. قلب سيارتهم (فيديو)

لحظة مرعبة وغير متوقعة عاشها مجموعة من السياح أثناء رحلة سفاري لهم في زامبيا ووثقتها الكاميرات، بسبب مطاردة فيل هائج لهم، ما تسبب في وقوع ضحايا داخل إحدى الحدائق الوطنية بالبلاد.

تفاصيل هجوم الفيل على السياح

وحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد هاجم الفيل الذي تم وصفه بـ«المجنون»، شاحنة سفاري تضم مجموعة من السياح، لمسافة أكثر من نصف ميل داخل إحدى الحدائق الوطنية بزامبيا.

وتسبب هذا الهجوم المرعب في وفاة امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا، أثناء سفرها مع 5 سياح آخرين، في رحلة بالسيارة داخل متنزه كافو الوطني في زامبيا.

وكشفت التقارير أن السيارة تعرضت للهجوم عندما ركض خلفهم الفيل الغاضب الذي بلغ وزنه نحو 5 أطنان، الذي انفصل على ما يبدو عن قطيعه، من أجل اللحاق بالسيارة التي يعتقد أنها تسير بسرعة 25 ميلاً في الساعة، قبل أن يتوقف السائق فجأة.

فيديو مطاردة الفيل للسيارة

وخلال الفيديو الذي وثقته كاميرات السياح داخل الشاحنة، يظهر الفيل وهو يطارد السيارة بشكل جنوني، حيث وصل لهم في النهاية وركل السيارة حتى انقلبت بينما بدأ السياح في الصراخ.

وقال الخبراء إن الفيل الغاضب الذي بلغ ارتفاعه نحو 10 أقدام، قد عزم على شن هجوم مميت، إذ سمع في الفيديو الموثق ذعر السائحين وصراخهم، بينما يواصلون تصوير المواجهة المميتة، حيث علق الفيل أنيابه التي يبلغ طولها 3 أقدام تحت هيكل الشاحنة وقلبها على جانبها قبل أن ينقطع التسجيل.