استقرار الثلوج فوق سفح جبل سانت كاترين يجذب سياح المغامرة خلال الشتاء

مدينة سانت كاترين عبارة عن محمية طبيعية تتكون من بقعة مساحتها 5130 كيلو متر مربع تضم مجموعة جبال هي الأعلى في مصر، وهذا الارتفاع ميزها في الأجواء عن باقي المدن المصرية لتصنف الأكثر برودة في فصل الشتاء حيث الثلوج التي تزين طرقها وشوارعها وقمم جبالها، حتى أوراق أشجارها التي تكتسي باللون الأبيض ما يجعلك تتخيل أنها ثمار معلقة بفروعها.

سانت كاترين تجمع ما بين الطابع الديني والجمالي

قال سليمان الجبالي أحد أهالي المدينة لـ«الوطن» إن مدينة سانت كاترين تجمع ما بين الطابع الديني الروحاني والطبيعة والجمال الذي يتجلى من فوق قمة الجبال التي ترى غروب وشروق الشمس والتي يسعى لها السياح من مختلف الجنسيات لرؤية تلك المناظر الرائعة وأيضا نرى الطابع الديني من خلال دير سانت كاترين وجبل المنجاة، الذي تراهم بوضوح من قمة جبل سانت كاترين

أفضل الأوقات لزيارة سانت كاترين في فصل الشتاء

وأشار سليمان إلى أن من أفضل الأوقات التي يتمتع فيها السياح بزيارة مدينة سانت كاترين في فصل الشتاء تحديدا يناير وفبراير، حيث يتاح للزوار رؤية مشهد تساقط الثلوج بالإضافة لمشهد استقرارها على قمة الجبال ما يجعل المغامرين ومحبي تسلق الجبال يسعون اليها للهو والمرح.